Глава Мінфіну США запропонував створити ЗВТ серед країн-членів "великої сімки"

За словами Мнучина, для цього повинні бути виконані три умови

Глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин запропонував створити зону вільної торгівлі (ЗВТ) серед країн-членів "великої сімки". Про це він заявив на зустрічі глав Мінфінів країн G20 в Буенос-Айресі в неділю, 22 липня, повідомляє Deutsche Welle.

Мнучин заявив, що якщо Європа вірить у вільну торгівлю, то США готові підписати угоду про безмитні торгові відносини.

За його словами, для цього повинні бути виконані три умови: скасування мит, торгових бар'єрів і дотацій.

У відповідь на це міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що США повинні скасувати мита на сталь і алюміній і відмовитися від загрози ввести збори на ввезення автомобілів з країн ЄС.

"Ми відмовляємося вести переговори під дулом пістолета", - зазначив Ле Мер.

У свою чергу, статс-секретар Мінфіну Австрії Хуберт Фукс, який представляє на зустрічі Раду ЄС, підтримав пропозицію Мнучіна. Він зазначив, що "навіть міністр фінансів США виступає за справедливу і вільну торгівлю".

"Проблема в тому, що США розуміють під справедливою і вільною торгівлею щось інше", - продовжив Фукс.

Він заявив, що скасування американських мит на сталь і алюміній не повинно бути умовою для торгових переговорів ЄС і США. За його словами, попередні умови ніколи не обіцяють нічого хорошого.

Нагадаємо, 26 квітня Офіс торговельного представника США призупинив для частини українських товарів дію Генералізованої системи преференцій.

Як відомо, генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3,5 тис. видів товарів з України. Під обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади