Глава Минфина Германии планирует посетить Киев

Конкретную дату визита Линднер не озвучил.

"Мой коллега, министр финансов Украины во время недавнего разговора сказал, что для них было бы полезно, если бы я как глава Минфина и действующий председатель министров финансов G7 имел бы возможность посетить Киев", - заявил он.

В то же время Линднер не стал комментировать, должен ли канцлер Германии Олаф Шольц принять приглашение, озвученное ранее председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

"Что сейчас делать канцлеру, решать ему", - сказал министр.

Ранее Линднер сообщил, что Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

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