Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр гарантирует, что Европейский Союз вскоре одобрит эмбарго на российскую нефть. Вопрос о запрете импорта газа пока не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра BFMTV.
По его словам, эмбарго на нефть это "скорее вопрос недель, чем месяцев".
"Президент республики (Эмманюэль Макрон, - ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить", - сказал Ле Мэр, имея в виду "импорт угля и импорт нефти", которые в конечном итоге могут быть сокращены.
"Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы", - добавил министр.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.
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