ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель

Новина українською →
Париж, Пятница 22 апреля 2022 11:19
Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр гарантирует, что Европейский Союз вскоре одобрит эмбарго на российскую нефть. Вопрос о запрете импорта газа пока не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра BFMTV.

По его словам, эмбарго на нефть это "скорее вопрос недель, чем месяцев".

"Президент республики (Эмманюэль Макрон, - ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить", - сказал Ле Мэр, имея в виду "импорт угля и импорт нефти", которые в конечном итоге могут быть сокращены.

"Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы", - добавил министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает