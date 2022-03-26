UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Турции заявил, что в стране приветствуют российских олигархов

Фото: сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Российских олигархов приветствуют в Турции, но они должны соблюдать международное право, чтобы вести любой бизнес. Заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если российские олигархи… или любые российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос на международной конференции Doha Forum.

"Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-либо бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, я рассмотрю это", - сказал он, добавив: "Если это противоречит международному праву, то это уже другая история".

Турция резко критикует вторжение России в Украину, но принципиально выступает против санкций, введенных ее союзниками по НАТО.

Две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались к турецким курортам. Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и нескольких других российских олигархов, стремясь изолировать президента Владимира Путина и его союзников в связи с вторжением Москвы в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция