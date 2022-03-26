Глава МИД Турции заявил, что в стране приветствуют российских олигархов

"Если российские олигархи… или любые российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос на международной конференции Doha Forum.

"Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-либо бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, я рассмотрю это", - сказал он, добавив: "Если это противоречит международному праву, то это уже другая история".

Турция резко критикует вторжение России в Украину, но принципиально выступает против санкций, введенных ее союзниками по НАТО.

Две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались к турецким курортам. Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и нескольких других российских олигархов, стремясь изолировать президента Владимира Путина и его союзников в связи с вторжением Москвы в Украину.