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Глава МИД Турции призвал реформировать систему международной безопасности

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал реформировать систему международной безопасности. Глава МИД отметил, что пример войны в Украине указывает на такую необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

"Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы (системы безопасности - ред.), но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут", - сказал Чавушоглу во время своего выступления в Синопе.

Глава МИД добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность всех своих соседей.

Напомним, ранее Чавушоглу заверил, что Турция не отказывается о посреднической роли в организации прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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