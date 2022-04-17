Глава МИД Турции призвал реформировать систему международной безопасности

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал реформировать систему международной безопасности. Глава МИД отметил, что пример войны в Украине указывает на такую необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

"Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы (системы безопасности - ред.), но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут", - сказал Чавушоглу во время своего выступления в Синопе. Глава МИД добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность всех своих соседей.