Глава МИД Турции призвал реформировать систему международной безопасности
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал реформировать систему международной безопасности. Глава МИД отметил, что пример войны в Украине указывает на такую необходимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.
"Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы (системы безопасности - ред.), но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут", - сказал Чавушоглу во время своего выступления в Синопе.
Глава МИД добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность всех своих соседей.
Напомним, ранее Чавушоглу заверил, что Турция не отказывается о посреднической роли в организации прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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