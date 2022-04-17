Глава МЗС Туреччини закликав реформувати систему міжнародної безпеки
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав реформувати систему міжнародної безпеки. Глава МЗС зазначив, що приклад війни в Україні вказує на таку необхідність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
"Ми бачимо це на прикладі України, бачили це на прикладі пандемії коронавірусу. Необхідні реформи (системи безпеки - ред.), але Туреччина не буде сидіти склавши руки, чекати, коли вони відбудуться", - сказав Чавушоглу під час свого виступу в Синопі.
Глава МЗС додав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність всіх своїх сусідів.
Нагадаємо, раніше Чавушоглу запевнив, що Туреччина не відмовляється про посередницьку роль в організації прямих переговорів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
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