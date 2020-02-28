Глава МИД Швеции поcетит Донбасс

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 2 и 3 марта посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, в понедельник, 2 марта, в МИД Украины состояться переговоры Анн Линде с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств будут находиться вопросы украинско-шведского двустороннего сотрудничества, практической помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано обсуждение путей усиления двустороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Во вторник, 3 марта, Анн Линде совершит поездку в район проведения ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 по 6 марта с рабочим визитом Украину посетит министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. В ходе визита он проведет встречи с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.