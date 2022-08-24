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Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев (фото)

Фото: глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев (twitter.com/JoaoCravinho)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев на 31-ю годовщину Независимости Украины. Он заверил в поддержке украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Португалии в Twitter.

"Имею честь быть в Киеве в этот день, когда отмечают 31-ю годовщину независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла уничтожить. Я приношу послание солидарности и политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - написал он.

Фото: глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев twitter.com/JoaoCravinho)

Напомним, ранее в Португалии заявили о готовности обучать украинских солдат.

Добавим, там также недавно сообщили, что не поддержат инициативу о запрете на выдачу туристических виз россиянам в Евросоюз, потому что считают, что целью санкций должна быть "военная машина", а не весь российский народ.

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