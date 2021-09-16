Глава МИД Нидерландов ушла с должности из-за провала эвакуации из Афганистана

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг покидает пост из-за хаотичного процесса эвакуации граждан из Афганистана. Она объявила о своей отставке после того, как Палата представителей Нидерландов вынесла ей вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times .

Пока неизвестно, продолжит ли Кааг свою роль в качестве лидера партии D66. На этом посту она также представляла свою партию в дискуссиях о формировании новой правящей коалиции в Нидерландах.

Шесть месяцев назад Кааг привела свою партию к значительной победе на всеобщих выборах. Это привело к тому, что ее партия стала второй по величине в Палате представителей Нидерландов.

Отметим, что Сигрид Кааг возглавляла Министерство иностранных дел Нидерландов с 31 марта этого года.