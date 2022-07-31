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Глава МИД Латвии сравнил российские войска с боевиками ИГИЛ

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Рига, Воскресенье 31 июля 2022 14:08
Глава МИД Латвии сравнил российские войска с боевиками ИГИЛ Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил российских военных с боевиками "Исламского государства". Он призвал признать Россию страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в интервью Politico.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами", - сказал он.

Министр считает, что Европа должна увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Россию. При этом он заявил, что большинство россиян поддерживают политику Кремля, поэтому "общество должно это почувствовать".

Он в очередной раз призвал США признать РФ государством-спонсором терроризма.

"Официальное юридическое признание России террористическим государством, в частности, признание Госдепартаментом США, нужно не как политический жест, а как эффективная защита свободного мира", - добавил Ринкевичс.

Напомним, что Латвия осудила теракт в Еленовке и призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам.

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