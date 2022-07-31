Глава МИД Латвии сравнил российские войска с боевиками ИГИЛ
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил российских военных с боевиками "Исламского государства". Он призвал признать Россию страной-спонсором терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в интервью Politico.
"Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами", - сказал он.
Министр считает, что Европа должна увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Россию. При этом он заявил, что большинство россиян поддерживают политику Кремля, поэтому "общество должно это почувствовать".
Он в очередной раз призвал США признать РФ государством-спонсором терроризма.
"Официальное юридическое признание России террористическим государством, в частности, признание Госдепартаментом США, нужно не как политический жест, а как эффективная защита свободного мира", - добавил Ринкевичс.
Напомним, что Латвия осудила теракт в Еленовке и призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам.
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