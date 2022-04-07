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Глава МИД Канады вызывает российского посла, чтобы показать фото из Бучи и Ирпеня

Новина українською →
Канада, Четверг 07 апреля 2022 08:07
Глава МИД Канады вызывает российского посла, чтобы показать фото из Бучи и Ирпеня Фото: последствия пребывания войск РФ в Буче (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ в связи с сообщениями о массовых убийствах мирных жителей российскими военными в пригороде Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Канады в Twitter.

"Я поручила моему заместителю вызвать российского посла, чтобы ему были представлены снимки и подробные описания терактов в Буче и Ирпене", - пишет она.

Также министр сообщила журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, что Канада "очень обеспокоена тем, что произошло на выходных", передает Global News.

Жоли добавила, что российскому послу Олегу Степанову будут показаны фотографии произошедшего на окраине украинской столицы.

"В том, что мы видели в Буче, есть уровень бесчеловечности", - сказала глава канадского МИД.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против 8 крупных российских бизнесменов.

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