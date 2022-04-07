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Глава МЗС Канади викликає російського посла, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня

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Канада, Четвер 07 квітня 2022 08:07
Глава МЗС Канади викликає російського посла, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня Фото: наслідки перебування військ РФ у Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі викликає посла РФ у зв'язку з повідомленнями про масові вбивства мирних жителів російськими військовими в передмісті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади в Twitter.

"Я доручила моєму заступнику викликати російського посла, щоб йому були представлені знімки та докладні описи терактів в Бучі та Ірпені", - пише вона.

Також міністр повідомила журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, що Канада "дуже стурбована тим, що сталося на вихідних", передає Global News.

Жолі додала, що російському послу Олегу Степанову будуть показані фотографії того, що сталося на околиці української столиці.

"У тому, що ми бачили в Бучі, є рівень нелюдяності", - сказала глава канадського МЗС.

Раніше повідомлялося, що Канада ввела санкції проти 8 великих російських бізнесменів.

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