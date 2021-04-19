Глава МИД Германии о "Нормандии": подходящая площадка для деэскалации на Донбассе

Нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на Донбассе. Однако пока не можно сказать, увенчаются ли переговоры успехом.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, 16 аперля в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема переговоров - российская агрессия против Украины.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, который также является стороной переговорного процесса в нормандском формате, не подключился к переговорам.