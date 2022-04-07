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Глава МИД Франции вызвал российского посла из-за заявлений о Буче

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Париж, Четверг 07 апреля 2022 11:53
Глава МИД Франции вызвал российского посла из-за заявлений о Буче Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com/le Parisien)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что вызвал сегодня в МИД российского посла в Париже Алексея Мешкова. Решение было принято из-за провокационных сообщений посольства в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ле Дриана в Twitter.

"Столкнувшись с непристойностью и провокацией сообщения российского посольства во Франции об зверствах в Буче, я решил вызвать российского посла на набережную Орсе сегодня утром", - заявил министр.

Он добавил, что Париж будет продолжать бороться против всех российских манипуляций с информацией о войне в Украине.

Отметим, что на официальной странице посольства России в Париже в Twitter опубликованы сообщения с якобы опровержением, что российские военные убивали мирных жителей Бучи.

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