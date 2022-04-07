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Глава МЗС Франції викликав російського посла через заяви про відставку

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Париж, Четвер 07 квітня 2022 11:53
Глава МЗС Франції викликав російського посла через заяви про відставку Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/le Parisien)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що викликав сьогодні в МЗС російського посла в Парижі Олексія Мєшкова. Рішення було прийнято через провокаційні повідомлення посольства в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ле Дріана в Twitter.

"Зіткнувшись з непристойністю і провокацією повідомлення російського посольства у Франції про звірства в Бучі, я вирішив викликати російського посла на набережну Орсе сьогодні вранці", - заявив міністр.

Він додав, що Париж буде продовжувати боротися проти всіх російських маніпуляцій з інформацією про війну в Україні.

Відзначимо, що на офіційній сторінці посольства Росії в Парижі в Twitter опубліковані повідомлення з нібито спростуванням, що російські військові вбивали мирних жителів Бучі.

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