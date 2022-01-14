UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главы МИД Франции и Германии посетят Украину в ближайшие дни

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Париж и Берлин предпримут усилия в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Ле Дриана с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы (с Бербок - ред.) совершим совместный визит в Украину в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан.

Он уточнил, что глава МИД Германии посетит Украину 17 января, а затем будет готовиться совместный визит.

Французский министр добавил, что Германия и Франция намерены и дальше предпринимать усилия в рамках нормандского формата.

Напомним, поездка Анналены Бербок в Украину запланирована на 17 января. Как сообщил РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Отметим, ранее Ле Дриан заявил о возвращении в рабочее состояние нормандского формата.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияУкраинаГермания