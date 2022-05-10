ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Франции назвал ключевые стратегические ошибки Путина

Новина українською →
Париж, Вторник 10 мая 2022 04:25
Глава МИД Франции назвал ключевые стратегические ошибки Путина Жан-Ив Ле Дриан (Фото: twitter.com/leparisien)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал четыре стратегические ошибки, которые, по его мнению, допустил президент России Владимир Путин, напав на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Первая ошибка – это считать, что Украина быстро падет. Наоборот, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - отметил Ле Дриан.

По мнению главы французской дипломатии второй ошибкой было мнение о том, что Европа не захочет поддерживать Украину. Но российская агрессия заставила Европу перейти к быстрым решениям.

Третья ошибка, по словам главы МИДа, касалась отсутствия единства мнений внутри НАТО. Но по мнению Ле Дриана, североатлантический альянс своими действиями и организацией помощи Украине доказал возможность объединяться ради общей цели. Четвертая ошибка связана с переоценкой сил и возможностей российской армии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Макрона, вступление Украины в состав ЕС может длиться несколько лет или даже десятилетий. Однако, наша страна уже является членом европейской семьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Франция Владимир Путин
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта