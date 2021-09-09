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Глава Меджлиса призвал немедленно провести международные консультации в рамках Крымской платформы

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Четверг 09 сентября 2021 15:18
Глава Меджлиса призвал немедленно провести международные консультации в рамках Крымской платформы Фото: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал провести срочные консультации в рамках Крымской платформы. Так он отреагировал на задержание крымских татар российскими оккупационными властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чубарова в Facebook.

Глава Меджлиса подчеркнул, что российские оккупанты "расширяют охоту" на крымских татар.

По данным Чубарова, после сотрудники ФСБ РФ применяе пытки, а потом заставляют задержанных крымских татар подписывать предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных по отношению к ним, это лишь "усугубит их положение и будет угрожать членам их семей".

"Ни у кого, особенно у наших международных партнеров, не должно быть сомнений в том, что Кремль сейчас откровенно тестирует на способность Крымскую платформу. Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", - убежден Чубаров.

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Чубаров Крымская платформа
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