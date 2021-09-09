ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава Меджлісу закликав негайно провести міжнародні консультації в межах Кримської платформи

Новость на русском →
Четвер 09 вересня 2021 15:18
Глава Меджлісу закликав негайно провести міжнародні консультації в межах Кримської платформи Фото: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав провести термінові консультації в межах Кримської платформи. Так він відреагував на затримання кримських татар російською окупаційною владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чубарова в Facebook.

Глава Меджлісу наголосив, що російські окупанти "розширюють полювання" на кримських татар.

За даними Чубарова, після працівники ФСБ РФ застосовуют катування, а потім змушують затриманих кримських татар підписувати "попередження про нерозголошення інформації", погрожуючи їм усно, що якщо вони розкажуть про тортури, здійснені до них, це лише "погіршить їхнє становище та загрожуватимуть членам їхніх родин".

"Ні у кого, особливо у наших міжнародних партнерів, не має бути сумнівів у тому, що Кремль зараз відверто тестує на спроможність Кримську платформу. Проведення термінових міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи мало б сприяти вжиттю ефективних заходів тиску на країну агресора, аби зупинити розправу над кримськотатарським народом", - переконаний Чубаров.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чубаров Кримська платформа
NEWS
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні