Глава МАГАТЕ прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув з робочим візитом в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямм на Reuters.

Після зустрічі із Зеленським Гроссі, разом із місією МАГА вирушив до окупованої росіянами Запорізької АЕС. Там вони мають отримати точніші оцінки ситуації на станції після підриву росіянами Каховської ГЕС.

На брифінгу у вівторок, 13 червня, Гроссі заявив, що хоче особисто обговорити з місцевим керівництвом, які заходи вони вживають щодо запобігання екологічної катастрофи. Він також планує зробити рекомендації щодо невідповідності дій росіян, які контролюють ЗАЕС, у питанні переведення енергоблоків у "холодну зупинку".

"Ми повинні побачити, чи зможемо ми отримати можливість качати воду назад, та подивитися інші альтернативи. Альтернативи є, і це також потрібно обговорити. Чи працює це онлайн, як і решта зовнішньої частини заводу - я не знаю про це. Мені доведеться побачити", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на вівторок, 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до руйнування греблі. Внаслідок інциденту в Херсонській та Миколаївській областях почалися затоплення.

Відомо, що через дії окупантів є загиблі серед мирного населення. Росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС, але їхні вкиди спростували.

Більш детально про наслідки підриву можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.