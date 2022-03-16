Глава Львовской ОВА раскритиковал международные организации за недостаточную помощь региону

По словам Козицкого, на сегодняшний день всей работой занимаются волонтеры, предприниматели и непосредственно администрация области в то время, когда международные организации остаются в стороне.

"Где такие организации, как Красный Крест, ООН, ОБСЕ, Совет Европы? Я не вижу никакой организации, которая бы регулярно оказывала помощь в горячих точках или здесь, в тылу. Где европейские и мировые организации, помогающие беженцам и обеспечивающие работу гуманитарных конвоев?" - заявил он.

Глава Львовской области в очередной раз подчеркнул готовность помогать представителям международных организаций: от координации работы до предоставления жилья и транспорта.

"Многие организации приезжали ко мне в первые дни боевых действий, обещали помощь. Но мы почему-то не видим их активную работу сейчас", - отметил Козицкий.

В свою очередь, комиссар ЕС пообещал пообщаться по этому поводу с президентом "Красного Креста", а также проработать возможность активизации работы в Украине и Львовской области в частности других гуманитарных миссий.

Также Козицкий рассказал о текущих успехах региона в помощи вынужденным переселенцам и распределении гуманитарного груза. В частности, около 400 тысяч человек было расселено во Львове и области, а ежедневно Львовская ОВА, местные предприниматели и волонтеры готовят 25 тысяч порций обедов и завтраков.

"Львовщина превратилась в гуманитарный хаб между Европой и регионами Украины, где продолжаются боевые действия: мы транспортируем, формируем и передаем тонны помощи в другие регионы. И в дальнейшем будем делать все, что есть в наших силах", - заверил председатель ОВА.

Между тем уже почти миллион человек пересекли границу с Польшей через Львовщину с начала войны.