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Глава Луганской ОВА: российские ДРГ под видом волонтеров могут прорываться в тыл ВСУ

Фото: российские диверсанты готовят провокации на Донбассе (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Российские диверсанты могут попытаться прорваться в тыл к украинским бойцам на Донбассе, маскируясь под волонтеров. О такой провокации предупредил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в эфире всеукраинского телемарафона.

Гайдай считает, что рашисты, вероятно, будут использовать для такого рейда транспорт, который отберут у гражданских на оккупированных территориях.

"Возможно, микроавтобусы с наклейками "волонтеры"... и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять", - сказал он.

Также вражеские ДРГ могут попытаться зайти вглубь наших позиций, собирать информацию, а также с целью убийства украинских военных.

Глава ОВА также высказал мнение, что для таких провокаций оккупанты могут использовать школьный автобус, который как раз накануне пропал по дороге в Попасную.

Ранее сообщалось, что после обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области 30 апреля эвакуацию из населенного пункта приостановили. Было решено возобновить вывоз людей после проверки маршрута на безопасность.

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