Глава Луганской ОГА не явился на заседание ВСК, которая расследует пожары в области

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В среду, 30 декабря, состоялось заседание временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области. На нем должны были заслушать председателя ЛОГА Сергея Гайдая, но тот явился.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как известно, основной задачей комиссии является расследование причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году, а также действий/бездействия областного управления ГСЧС и ЛОГА.

В частности, на заседании ВСК предложила отстранить от должности начальника ГУ ГСЧС в Луганской области Михаила Пшика. 30.12.2020 року відбулося третє засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування... Posted by Ruslan Gorbenko on Wednesday, December 30, 2020

Следующее заседание назначено на 25 января: на него снова пригласили Гайдая. Одновременно один из членов комиссии Сергей Вельможный заявил, что Гайдай препятствует работе ВСК.

Напомним, 2 декабря Верховная рада Украины приняла создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. За это проголосовали 258 парламентариев.

В ее состав вошли такие народные депутаты: Руслан Горбенко (председатель комиссии), Сергей Вельможный, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Мария Ионова, Сергей Ионушас, Юрий Солод и Павел Фролов.