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Глава КСУ получил повестку о вызове в Офис генпрокурора

Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Однако в суде отказались предоставлять любую другую информацию по делу.

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Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

"Да, уже получил (повестку - ред.). Пока это вся информация", - сказала она.

В то же время пресс-служба КСУ сообщила на странице в Facebook о том, что Тупицкий из-за полученной повестки подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора. Его вызывают для вручения подозрения.

"Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в КСУ.

Напомним, сегодня РБК-Украина стало известно, что Тупицкого хотят вызвать в Офис генерального прокурора, чтобы вручить ему подозрение. Сегодня в Конституционный суд прибыли сотрудники ГБР, чтобы вручить ему повестку.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, почему Тупицкому хотят вручить подозрение.

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