Глава КСУ отримав повістку про виклик в Офіс генпрокурора

Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора. Однак в суді відмовилися надавати будь-яку іншу інформацію щодо справи.

Про це РБК-Україна повідомила речниця суду Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

"Так, вже отримав (повістку - ред.). Поки це вся інформація", - сказала вона.

Водночас прес-служба КСУ повідомила на сторінці у Facebook про те, що Тупицький через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора. Його викликають для вручення підозри.

"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог чинного законодавства", - додали в КСУ.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна стало відомо, що Тупицького хочуть викликати до Офісу генерального прокурора, щоб вручити йому підозру. Сьогодні до Конституційного суду прибули співробітники ДБР, щоб вручити йому повістку.

Крім того, РБК-Україна пояснювало, чому Тупицькому хочуть вручити підозру.