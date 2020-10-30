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Глава КСУ готов рассекретить служебные документы для прессы  

Киев, Пятница 30 октября 2020 13:29
Глава КСУ готов рассекретить служебные документы для прессы  
Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины может рассекретить служебные документы для журналистских расследований. А представителям медиа выделят отдельное помещение по примеру пресс-центра.

Об этом на брифинге заявил глава КСУ Александр Тупицкий.

В частности, он заявил, что хочет открыть двери Конституционного суда на постоянной основе. Группе журналистов могут выделить специальное помещение в КСУ с доступом в интернет, поскольку суд является режимной территории.

"… у нас научно-консультативный совет при КСУ существует, более 80 ученых. У вас будет доступ к каждому из них. Они готовят нам выводы. У нас есть институт иностранных советников - тоже будет доступ. Там, где есть журналистские расследования, я готов даже вынести некоторые документы для служебного пользования и решением суда рассекретить их, чтобы был доступ к этому", - добавил Тупицкий.

Напомним, ранее Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, который предлагает уволить судей КСУ после скандальных решений по декларированию, имеет признаки конституционного переворота.

Отметим, сегодня КСУ объяснил решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование.

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