Голова КСУ готовий розсекретити службові документи для преси

Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)

Конституційний суд України може розсекретити службові документи для журналістських розслідувань. А представникам медіа виділять окреме приміщення на кшталт прес-центру.

Про це на брифінгу заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

Зокрема, він заявив, що хоче відкрити двері Конституційного суду на постійній основі. Групі журналістів можуть виділити спеціальне приміщення в КСУ з доступом в інтернет, оскільки суд є режимною територією.

"... у нас науково-консультативна рада при КСУ існує, понад 80 науковців. У вас буде доступ до кожного з них. Вони готують нам висновки. У нас є інститут іноземних радників - теж буде доступ. Там, де є журналістські розслідування, я готовий навіть винести деякі документи для службового використання і рішенням суду розсекретити їх, щоб був доступ до цього", - додав Тупицький.

Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського, який пропонує звільнити суддів КСУ після скандальних рішень щодо декларування, має ознаки конституційного перевороту.

Сьогодні КСУ пояснив рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування.