Глава Косово готов уйти в отставку только после суда в Гааге

Глава частично признанного балканского государства Косово Хашим Тачи отказался уйти в отставку после того, как Специальный суд по Косово обвинил его в военных преступлениях. Тачи заявил, что готов уйти с должности после решения суда в Гааге.

Об этом в facebook сообщает Хашим Тачи.

И хотя Специальный суд также обвиняет главу Косово в убийстве 100 человек. Тачи отмечает, что пока эти обвинения не будут официально доказаны - он будет оставаться на посту.

"Я проконсультируюсь с политическими лидерами относительно дальнейших шагов. Если обвинения будут подтверждены, я немедленно подам в отставку", - сказал он.

Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели обвиняют в совершении военных преступлений. Генпрокуратура непризнанной республики направила соответствующий обвинительный акт в Специальный суд по Косово 24 апреля.

В документе указано, что Тачи, Весели и другие чиновники являются подозреваемыми в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования и пытки, и др.

Относительно убийства около 100 человек, то речь идет о смерти косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, а также политических противников. В соответствии с материалами дела, ответственность за эти жизни несут экс-боевики "Освободительной армии Косово" хашимом Тачи и Веселые.

Напомним, в начале года в суд Косово объявил приговоры восьмерым этническим албанцам, которых признали виновными в покушении на убийство бывшего политика и планировании убийства президента и премьер-министра страны в 2017 году.

Недавно действующий президент Косово Хашим Тачи получил обвинение в военных преступлениях.