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Глава компании Трампа сдался властям до оглашения обвинения

Автор: РБК-Украина

Глава компании Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа Аллен Вайссельберг принял решение добровольно сдаться властям Нью-Йорка. Сейчас мужчина готовится к судебному разбирательству в отношении налоговых преступлений организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телевизионный канал Sky News.

Известно, что обвинения против Trump Organization и Аллена Вайссельберга в отношении налоговых преступлений, будут выдвинуты судом Манхэттена уже сегодня. Главу и других топменеджеров подозревают в получении льгот, которые не были занесены в налоговые декларации.

Адвокаты компании Трампа, со своей стороны, отмечают, что ни Вайссельберг, ни Trump Organization не планируют признавать свою вину, а обвинение прокуроров охарактеризовали, как возможность нанести вред бывшему президенту США.

"Это не правосудие, это политика", - отметила пресс-служба Trump Organization.

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