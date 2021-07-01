Глава компании Трампа сдался властям до оглашения обвинения

Известно, что обвинения против Trump Organization и Аллена Вайссельберга в отношении налоговых преступлений, будут выдвинуты судом Манхэттена уже сегодня. Главу и других топменеджеров подозревают в получении льгот, которые не были занесены в налоговые декларации.

Адвокаты компании Трампа, со своей стороны, отмечают, что ни Вайссельберг, ни Trump Organization не планируют признавать свою вину, а обвинение прокуроров охарактеризовали, как возможность нанести вред бывшему президенту США.

"Это не правосудие, это политика", - отметила пресс-служба Trump Organization.