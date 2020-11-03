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Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом

Киев, Вторник 03 ноября 2020 10:14
Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом
Фото: Александр Завитневич (пресс-служба нардепа)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич заразился коронавирусом. Нардеп получил положительный тест на COVID-19 вчера вечером.

Об этом Завитневич написал в своем Facebook.

По его словам, это уже был пятый тест на коронавирус, который он сдавал с начала пандемии.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6. Маска, маска и еще раз маска", - написал нардеп.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце октября заразились коронавирусом два заместителя главы Офиса президента. У президента Владимира Зеленского коронавирус не выявили.

Также сообщалось, что вчера от коронавируса вылечился министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили у 8899 человек.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус распространяется в ураганном режиме.

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