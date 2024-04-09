Глава Китаю відвідає кілька країн Європи у травні, - ЗМІ

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, ми писали, що Китай посилив свою підтримку Росії. Зокрема Пекін надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у її війні проти України.

Водночас США попередили китайські компанії про "значні наслідки" у разі допомоги Росії.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру.

Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.

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