Глава Каталонии утвердил новый состав правительства без арестованных политиков

Также Торра включил в состав правительства трех женщин

Новый глава правительства Каталонии Ким Торра утвердил новый состав регионального правительства автономии без заключенных политиков. Об этом сообщает La Vanguardia.

Так, Торра во вторник вечером подписал указ о формировании нового кабинета министров, в который не вошли политики, которые находятся в тюрьмам, преследуются судебной системой Испании или сбежали за границу.

Как сообщается, ранее Торра включил в состав правительства Жосепа Руля и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа. В правительство также были назначены Луис Пуч и Тони Комин, которые выехали в Бельгию из-за угрозы ареста.

Торра критиковали оппозиция и секторы движения за независимость за то, что в правительстве было всего три женщины. После внесения изменений в каталонском правительстве теперь 8 мужчин и 6 женщин.

Торра надеется, что утверждение нового правительства автономии приведет к отмене статья 155 Конституции, которая ввела прямое правление Мадрида после референдума о независимости Каталонии.

Напомним, ранее 19 мая 2018 года новый председатель правительства Каталонии Ким Торра включил в состав женералитета политиков, которые находятся под арестом или сбежали за границу.