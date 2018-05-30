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Глава Каталонії затвердив новий склад уряду без заарештованих політиків

НовиниПолітика    30.05.2018 - 13:46
Фото: Кім Торра (twitter.com/QuimTorraiPla)
Фото: Кім Торра (twitter.com/QuimTorraiPla)

Також Торра включив до складу уряду трьох жінок

Новий голова уряду Каталонії Кім Торра затвердив новий склад регіонального уряду автономії без ув'язнених політиків. Про це повідомляє La Vanguardia.

Так, Торра у вівторок ввечері підписав указ про формування нового кабінету міністрів, до якого не увійшли політики, які перебувають у в'язницях, переслідуються судовою системою Іспанії або втекли за кордон.

Як повідомляється, раніше Торра включив до складу уряду Каталонії Жосепа Руллу та Жорді Турулла, які перебувають за ґратами через звинувачення в організації заколоту. До уряду також були призначені Луї Пуга та Тоні Коміна, які виїхали до Бельгії через загрозу арешту.

Також Торра критикували опозиція та сектори руху за незалежність через те, що в уряді було всього три жінки. Після внесення змін у каталонському уряду тепер 8 чоловіків і 6 жінок.

Торра сподівається, що затвердження нового уряду автономії призведе до скасування стаття 155 Конституції, яка запровадила пряме правління Мадрида після референдуму про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, раніше 19 травня 2018 року новий голова уряду Каталонії Кім Торра включив до складу женералітету політиків, які перебувають під арештом або втекли за кордон.

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Теги публікації: Каталонія, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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