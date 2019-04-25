Глава Харьковской ОГА Светличная встретилась с послом Республики Корея Ли Янг-Гу

Фото: Юлия Светличная и Ли Янг-Гу (kharkivoda.gov.ua)

Светличная отметила, что у Харьковской области сложились эффективные взаимоотношения с Республикой Корея

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная с послом Республики Корея Ли Янг-Гу обсудили реализацию совместных проектов, обмен бизнес-делегациями и направления для дальнейшего расширения сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Открывая встречу, глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что у Харьковской области сложились эффективные и конструктивные взаимоотношения с Республикой Корея.

"Мы совместно реализовали много хороших и полезных идей для развития области - в различных сферах, в том числе энергетике и здравоохранении. Много идей, которые мы с вами обсуждали, уже реализованы", - сказала руководитель области.

Она подчеркнула, что Южная Корея высокотехнологична, в этой стране ценят новые идеи. А Харьковская область - это прекрасная площадка для реализации новых проектов и внедрения современных технологий.

"Мы понимаем, что новые возможности крайне необходимы для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, а вся необходимая база в Харькове есть. Есть и люди, которые обладают большими знаниями. Есть и производственные площадки, на которых можно производить продукт. Есть и научные идеи, которые генерируются в Харьковской области и нуждаются в инвестициях", - сказала Светличная.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу акцентировал внимание также на возможностях харьковского агропрома, отметив, что развитие агросферы и производства органических чистых продуктов очень перспективно.

"Харьковская область - это область науки и технологий", - подчеркнул господин посол.

В ходе встречи стороны обговорили шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего расширения сотрудничества. В частности, речь шла об обмене бизнес-делегациями Харьковской области и Южной Кореи. Светличная заверила Ли Янг-Гу в том, что со стороны руководства региона будет предоставлена вся интересующая партнеров информация и оказана вся необходимая помощь.

"Мы знаем, что Южная Корея - это очень серьезный и надежный партнер, который доверяет Харьковской области. И мы это очень ценим, дорожим этим и будем делать все для того, чтобы совместные проекты и в дальнейшем реализовывались эффективно и быстро", - сказала она.