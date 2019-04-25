Голова Харківської ОДА Світлична зустрілася з послом Республіки Корея Лі Янг-Гу

Фото: Юлія Світлична та Лі Янг-Гу (kharkivoda.gov.ua)

Світлична зазначила, що у Харківської області склалися ефективні відносини з Республікою Корея

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична з послом Республіки Корея Лі Янг-Гу обговорили реалізацію спільних проектів, обмін бізнес-делегаціями та напрями для подальшого розширення співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Відкриваючи зустріч, голова ХОДА Юлія Світлична зазначила, що у Харківської області склалися ефективні та конструктивні взаємини з Республікою Корея.

"Ми спільно реалізували багато добрих і корисних ідей для розвитку галузі - в різних сферах, в тому числі енергетиці та охороні здоров'я. Багато ідей, які ми з вами обговорювали, вже реалізовані", - сказала керівник області.

Вона підкреслила, що Південна Корея високотехнологічна, в цій країні цінують нові ідеї. А Харківська область - це прекрасний майданчик для реалізації нових проектів та впровадження сучасних технологій.

"Ми розуміємо, що нові можливості вкрай необхідні для того, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, а вся необхідна база в Харкові є. Є і люди, які володіють великими знаннями. Є і виробничі майданчики, на яких можна виробляти продукт. Є й наукові ідеї, які генеруються в Харківській області і потребують інвестицій", - сказала Світлична.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу акцентував увагу також на можливостях харківського агропрому, зазначивши, що розвиток агросфери і виробництва органічних чистих продуктів дуже перспективно.

"Харківська область - це область науки і технологій", - наголосив пан посол.

У ході зустрічі сторони обговорили кроки, які необхідно зробити для подальшого розширення співробітництва. Зокрема, мова йшла про обмін бізнес-делегаціями Харківської області та Південної Кореї. Світлична завірила Лі Янг-Гу в тому, що з боку керівництва регіону буде надана вся інформація, яка цікавить партнерів, і надана вся необхідна допомога.

"Ми знаємо, що Південна Корея - це дуже серйозний і надійний партнер, який довіряє Харківській області. І ми це дуже цінуємо, дорожимо цим і будемо робити все для того, щоб спільні проекти і в подальшому реалізовувались ефективно і швидко", - сказала вона.