Глава Харьковской ОГА первым выполнил распоряжение Зеленского по проверке пожарной безопасности

Фото: Алексей Кучер проверяет пожарную безопасность (kharkivoda.gov.ua)

В Харьковской области нужно проверить 3 тыс. заведений

На самом ли деле защищены от пожаров заведения с массовым пребыванием людей, вместе со специалистами ГСЧС 7 декабря проверял председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Инспекцию провели в заведениях города Лозовая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"К сожалению, в Одессе произошла страшная трагедия. Поэтому президент дал поручение Кабинету министров Украины провести инспекцию всех учреждений и мест скопления людей. Это детские сады, школы, общежития. Я дал соответствующее поручение как профильному департаменту, так и руководителю ГСЧС в Харьковской области: не ждать документов от Кабмина, а немедленно реагировать на поручение. Собирать соответствующую комиссию и начать проверку заведений", - сказал Кучер.

По его информации, заведений, которые необходимо проверить на пожарную безопасность, в области насчитывается около 3000. В ГСЧС отмечают, что их будут проверять около 200 сотрудников ведомства.

"Президентом была поставлена задача: до 10 января все объекты необходимо проинспектировать", - акцентировал внимание спасателей председатель ХОГА.

Старт проверкам он дал лично. Вместе с начальником ГСЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, директором Департамента гражданской защиты ХОГА Павлом Пономаренко и Лозовским городским головой Сергеем Зеленским Алексей Кучер посетил 3 заведения города Лозовая: Лозовской высший колледж искусств, детско-юношескую спортивную школу "Юность" и УВК №10.

Замечания к пожарной безопасности были высказаны в каждом из заведений, однако в худшем состоянии оказался колледж искусств, который находится в подчинении Харьковского областного совета. В заведении, где обучается 227 детей, вообще отсутствует противопожарная сигнализация. Средства на нее руководство просит уже не первый год. Но необходимые 1,8 млн грн до сих пор не выделили.

"Я уже второй раз посещаю заведение областного подчинения, и оно в худшем состоянии, чем то, которое финансируется за счет местных средств. Это является большой проблемой, - отметил Кучер. - Я сейчас буду выяснять, почему так происходило, почему руководство области не реагировало. Будем делать выводы. Конечно, что уже мне исправлять то, что происходит здесь. В ближайшее время отреагируем. Так не может быть, чтобы дети фактически находились в опасности".

Председатель ХОГА поручил директору Департамента гражданской защиты ХОГА до понедельника собрать всю документацию и историю переписки по пожарной сигнализации в лицее. Руководству ГСЧС Алексей Кучер напомнил об ответственности за результаты проведенной работы и отметил: "Мы видим, что такие трагедии происходят, когда налицо халатность руководства. На вас возлагается обязанность все проверить - и немедленно эту работу начать".

Напомним, проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинета министров Украины и местным органам власти поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он отреагировал на трагические события в Одессе, где 4 декабря произошел масштабный пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Количество погибших в этом пожаре уже выросло до 5 человек, а судьба еще 10 человек остается неизвестной.