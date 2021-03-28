Глава Госдепа США анонсировал новые санкции против Кремля

Соединенные Штаты намерены расширить санкций протии России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО. Для этого будет выбрано конкретное время.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Блинкен сказал, что администрация "предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые будет выбраны". При этом он отказался сообщить конкретные детали.