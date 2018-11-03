Глава Генштаба ВСУ показал успешный боевой пуск С-300

Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)

По его словам, успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК, а также испытания модернизированных систем управления огнем загрузят заказами отечественный ОПК

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил об успешном боевом пуске зенитно-ракетного комплекса С-300В1 впервые за 19 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Муженко.

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели", - отметил Муженко.

По его словам, успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК, а также испытания модернизированных систем управления огнем загрузят заказами отечественный ОПК.

Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели.



Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК, а также испытания модернизированных систем управления огнем загрузят заказами наш ОПК.#СильніЗСУ pic.twitter.com/6TJjzwH1Sf — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) November 3, 2018

С-300В - серия универсальных, многоканальных зенитных ракетных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена сухопутных войск. Предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения.

Напомним, в Херсонской области в четверг, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлик" начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины.