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Глава Формулы-1 Доменикали подтвердил отказ от одного из этапов в Европе

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Ле-Кастелле, Четверг 25 августа 2022 14:27
Глава Формулы-1 Доменикали подтвердил отказ от одного из этапов в Европе Фото: Гонка на трассе "Поль Рикар" в 2022 году (jm-farina.com)
Автор: Антон Федорцив

В календаре чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на сезон-2023 не будет Гран-при Франции.

Об этом заявил руководитель Королевских автогонок Стефано Доменикали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autosport.

Автодром "Поль Рикар" не попадет в график гран-при в следующем сезоне Формулы-1. Остальные французские трассы тоже не пополнят календарь в 2023 году.

"Мы общаемся с французской федерацией, с властью, поскольку за промоутерами, которые видят в этапе инвестиции в страну и общество, будущее. Итак, мы полностью открыты. Возможно появление варианта с ротацией, что позволит участвовать всем – если не в этом году, то на следующий", – объяснил Доменикали.

Ранее спортивный функционер с восторгом отзывался о потенциальном Гран-Франции на Лазурном берегу. Проект с проведением этапа в Ницце он называл "потрясающим".

"Поль Рикар" принимал Гран-при Франции в 1971-1983 (с перерывами), 1985-1990 и 2018-2022 гг. В 1991-2008 гг. французский этап проходил на трассе "Маньи-Кур".

Накануне конюшня "Макларен" анонсировала прощание с Риккардо после сезона-2022. Австралийский пилот, вероятнее всего, трудоустроится в "Альпине", а его место в команде из Уокинга займет чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.

К слову, экс-пилот "Макларена" Вандорн стал чемпионом Формулы E в сезоне 2021/22.

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