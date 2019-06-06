ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава фонда Третьякова Муха рассказала о помощи детским домам

Новости » Общество    06.06.2019 - 12:13
Глава фонда Третьякова Муха рассказала о помощи детским домам
Передача автомобиля (фото: пресс-служба фонда)

Еще один детский дом семейного типа в Киеве получил автомобиль

Еще один детский дом семейного типа в Киеве получил автомобиль от городского совета. Об этом сообщила председатель благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова", депутат Киевского городского совета Виктория Муха, передает РБК-Украина.  

Ключи от микроавтобуса Volkswagen вручили семье Назаренко, в которой воспитывается шестеро приемных детей. Семья живет в Святошинском районе.

"В семье Назаренко воспитываются дети в возрасте от 11 до 15 лет. Дети и родители уже привыкли ездить общественным транспортом. Но полгода назад у них появился 14-летний Андрей, он ребенок с особенными потребностями. Потребность в собственном автомобиле стала критической. Андрюша не может ездить автобусами и маршрутками. Даже чтобы в школу его отвезти, родителям приходилось вызывать такси", - говорит Муха.

Ключи от нового автомобиля семье Назаренко вручила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. В микроавтобусе - 9 посадочных мест.

"Родители и дети были приятно шокированы, потому что не ожидали, что их просьбу выполнят так быстро", - рассказала Виктория Муха.

По ее словам, с момента, когда семья обратилась к киевской власти с просьбой об автомобиле, прошло примерно полгода.

 

Обеспечение детских домов семейного типа автомобилями - одна из главных задач киевской власти. На сегодня в Киеве работает 24 детских дома семейного типа, где воспитываются 177 детей. Со следующего года там, где автомобили уже в плохом техническом состоянии, киевская власть планирует их заменить, сообщила Марина Хонда.

Детский дом семейного типа на базе семьи Назаренко был создан два года назад. Идея создания такого дома принадлежит матери Елене, ее муж Игорь поддержал жену. В 2017 году семья получила квартиру в Святошинском районе.

Игорь и Елена Назаренко стали родителями для двух девочек и четырех мальчиков. Кстати, по соседству с ними, в этом же доме квартиру получила еще одна большая семья - супруги Апальковы, которые тоже создали детский дом семейного типа.

Третьяков: ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь" В Украине с 2020 года не будут принимать детей в детдома, - Супрун
Новости Украины Александр Третьяковблаготворительность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь