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Голова фонду Третьякова Муха розповіла про допомогу дитячим будинкам

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 12:13
Голова фонду Третьякова Муха розповіла про допомогу дитячим будинкам
Передача автомобіля (фото: прес-служба фонду)

Ще один дитячий будинок сімейного типу отримав автомобіль

Ще один дитячий будинок сімейного типу отримав автомобіль від міської ради. Про це повідомила голова благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова", депутат Київської міської ради Вікторія Муха, передає РБК-Україна.

Ключі від мікроавтобуса Volkswagen вручили родині Назаренко, в якій виховується шестеро прийомних дітей. Сім'я живе у Святошинському районі.

"В сім'ї Назаренко виховуються діти віком від 11 до 15 років. Діти і батьки вже звикли їздити громадським транспортом. Але півроку тому у них з'явився 14-річний Андрій, він дитина з особливими потребами. Потреба у власному автомобілі стала критичною. Андрійко не може їздити автобусами і маршрутками. Навіть щоб у школу відвезти його, батькам доводилося викликати таксі", - каже Муха.

Ключі від нового автомобіля сім'ї Назаренко вручила заступник голови КМДА Марина Хонда. У мікроавтобусі - 9 посадочних місць.

"Батьки і діти були приємно шоковані, тому що не очікували, що їх прохання виконають так швидко", - розповіла Вікторія Муха.

За її словами, з моменту, коли сім'я звернулася до київської влади з проханням про автомобілі, пройшло приблизно півроку.

 

Забезпечення дитячих будинків сімейного типу автомобілями - одне з головних завдань київської влади. На сьогодні в Києві працює 24 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються 177 дітей. З наступного року там, де автомобілі вже в поганому технічному стані, київська влада планує замінити, повідомила Марина Хонда.

Дитячий будинок сімейного типу на базі родини Назаренко був створений два роки тому. Ідея створення такого будинку належить матері Олені, її чоловік Ігор підтримав дружину. У 2017 році родина отримала квартиру у Святошинському районі.

Ігор і Олена Назаренко стали батьками для двох дівчаток і четверо хлопчиків. До речі, по сусідству з ними, в цьому ж будинку квартиру отримала ще одна велика сім'я - подружжя Апалькових, які теж створили дитячий будинок сімейного типу.

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Новини України Олександр Трет'яковблаготворительность
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