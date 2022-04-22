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Глава Евросовета позвонил Путину и призвал открыть выход из Мариуполя

Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину по поводу войны, которую Кремль развязал против Украины. Мишель призвал главу РФ разрешить выход людей из осажденного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Евросовета.

"Провел разговор с президентом Путиным. Настойчиво призывал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя и других окруженных городов, тем более накануне Пасхи", - рассказал Мишель.

Глава Евросовета также заверил, что в телефонном разговоре с главой Кремля подчеркнул, что ЕС продолжает придерживаться своей позиции касательно поддержки Украины, санкционной политики против РФ, а также осуждения российской агрессии.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - резюмировал он.

Напомним, разрешить выход мирных людей из Мариуполя вчера призвал Россию президент Франции Эммануэль Макрон.

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Владимир ПутинМариупольСовет ЕвропыШарль Мишель