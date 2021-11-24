ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Евросовета в беседе с Путиным подчеркнул ответственность РФ за мир на Донбассе

Новина українською →
Брюссель, Среда 24 ноября 2021 20:13
Глава Евросовета в беседе с Путиным подчеркнул ответственность РФ за мир на Донбассе Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул ответственность Москвы за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. В ходе разговора собеседники также обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Евросовета.

"Подчеркнул ответственность России за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", - написал Мишель.

По его словам, он также обсудил с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Глава Евросовета подчеркнул заинтересованность ЕС в прочном мире между Ереваном и Баку.

Напомним, 24 ноября пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Донбасс
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах