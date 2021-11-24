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Глава Євроради в бесіді з Путіним підкреслив відповідальність РФ за мир на Донбасі

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Брюссель, Середа 24 листопада 2021 20:13
Глава Євроради в бесіді з Путіним підкреслив відповідальність РФ за мир на Донбасі Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Європейської Ради Шарль Мішель під час бесіди телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним підкреслив відповідальність Москви за мирне врегулювання конфлікту на сході України. В ході розмови співрозмовники також обговорили ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Євроради.

"Підкреслив відповідальність Росії за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.

За його словами, він також обговорив з Путіним ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану. Глава Євроради підкреслив зацікавленість ЄС у міцному світі між Єреваном і Баку.

Нагадаємо, 24 листопада проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

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