UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Євроради закликав до компромісів на саміті ЄС, де ухвалять рішення щодо допомоги Україні

Фото: Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Напередодні складного саміту лідерів глава Європейської ради Шарль Мішель заявив главам держав та урядів, що їм слід приїхати до Брюсселя з "духом компромісу" та "почуттям колективної відповідальності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України та продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну та стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання 50 млрд євро для її довгострокової стабільності", - заявив він.

Як зазначив Мішель, лідери країн ЄС також "мають погодитися розпочати переговори про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і ще більше наблизивши її до нашої європейської родини".

Мішель додав: "Попереду на нас чекає найважливіша Європейська рада. Зараз настав час прийняття рішень. Я закликаю всіх вас виявити дух компромісу, почуття колективної відповідальності, поставивши інтереси та цінності спілки на перший план".

Саміт ЄС

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів про вступ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн перед самітом закликала Європейський Союз підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, розпочати переговори про членство України в ЄС.

Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо фінансування України в обмін на мільярди доларів, які блок не дає Будапешту через відступ від демократії та масштабну корупцію.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і раніше, виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС. "Я готовий укласти фінансову угоду з фінансових питань. Але я не готовий укладати фінансову угоду щодо стратегічних чи політичних питань", - заявив Орбан.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВступ в ЄС