Глава Євроради закликав до компромісів на саміті ЄС, де ухвалять рішення щодо допомоги Україні

"Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України та продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну та стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання 50 млрд євро для її довгострокової стабільності", - заявив він.

Як зазначив Мішель, лідери країн ЄС також "мають погодитися розпочати переговори про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і ще більше наблизивши її до нашої європейської родини".

Мішель додав: "Попереду на нас чекає найважливіша Європейська рада. Зараз настав час прийняття рішень. Я закликаю всіх вас виявити дух компромісу, почуття колективної відповідальності, поставивши інтереси та цінності спілки на перший план".

Саміт ЄС

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів про вступ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн перед самітом закликала Європейський Союз підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, розпочати переговори про членство України в ЄС.

Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо фінансування України в обмін на мільярди доларів, які блок не дає Будапешту через відступ від демократії та масштабну корупцію.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і раніше, виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС. "Я готовий укласти фінансову угоду з фінансових питань. Але я не готовий укладати фінансову угоду щодо стратегічних чи політичних питань", - заявив Орбан.