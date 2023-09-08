Глава Євроради сумнівається в консенсусі на G20 щодо засудження вторгнення РФ в Україну

"Ми все ще ведемо переговори... Важко передбачити, чи вдасться досягти угоди щодо декларації", - заявив Мішель на прес-конференції в індійській столиці.

Він додав: "Я не збираюся говорити щось, що ускладнить зусилля. Ми підтримуємо зусилля президента Індії".

Індія, яка головує цього року в групі, хоче, щоб підсумкове комюніке саміту також враховувало думку Росії та Китаю, які заблокували спроби західних країн включити рішуче засудження вторгнення Росії в Україну.

Ні президент Росії Володимир Путін, ні президент Китаю Сі Цзіньпін не присутні на саміті: замість нього Москва направляє міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а прем'єр-міністр Лі Цян представлятиме Пекін.

Руйнування Кремлем продовольчої безпеки

Мішель сказав, що Європейський Союз хоче, щоб "Велика двадцятка" зосередилася на вирішенні глобальних проблем продовольчої та енергетичної безпеки, заявивши, що Росія блокує експорт українського зерна через Чорне море, що є одним із ключових питань, які обговорюватимуться на переговорах у вихідні.

"ЄС продовжить рішуче підтримувати Україну і чинити тиск на Росію", - сказав він, додавши, що цілком очевидно, що блок засуджує російську агресію.

За його словами, "свідомо атакуючи українські порти, Кремль позбавляє людей їжі, якої вони відчайдушно потребують".

У липні Росія вийшла з чорноморської угоди щодо зерна, укладеної за посередництва ООН.

Мішель не очікує, що саміт вирішить усі "основні" глобальні проблеми, сказав він, але додав, що ЄС хоче, щоб блок прискорив зусилля щодо сталого розвитку, зміни клімату та скорочення бідності.

Проект декларації G20

Саміт у Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня. У Європейському Союзі вважають, що підготовлений Індією проект декларації щодо України має бути доопрацьований.