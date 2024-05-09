Глава Євроради підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії

Глава Євроради Шарль Мішел провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав своєму Twitter.

За словами Мішеля, він поговорив із президентом України у День Європи, "щоб відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС".

"Підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня. Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", - написав голова Євроради.

Саміт миру у Швейцарії

У червні цього року у Швейцарії буде проведено перший Саміт миру за формулою, яку ще у 2022 році запропонував президент Володимир Зеленський. На ньому планують обговорити низку питань, таких як можливість повернення полонених у форматі "всіх на всіх" та питання ядерної і продовольчої безпеки.

Вже відомо, що на саміт було запрошено понад представників понад 100 країн, однак Росія не буде присутня.

Детально про те, що Україна хоче обговорити на першому саміті миру - читайте у матеріалі.

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