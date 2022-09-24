Глава Євроради підтримав в'їзд до ЄС для російських дезертирів

Європа має допустити російських громадян, які бажають залишити країну і виявити "відкритість стосовно тих, хто не хоче, щоб Кремль використав їх у своїх цілях", заявив Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію військ на початку цього тижня змінило динаміку війни.

Мішель, який очолює Європейську раду, яка представляє глав держав та урядів ЄС, сказав, що вона відкрита для консультацій з колегами з ЄС про те, як цього можна досягти.

"В принципі я думаю, що Європейський союз повинен приймати у себе людей, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії люди перебувають у небезпеці через свої політичні погляди, тому що вони не дотримуються цього божевільного рішення Кремля почати цю війну в Україні, ми маємо це враховувати", - сказав він.

Коментарі Мішеля пролунали напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, організованої в рамках Комплексного реагування ЄС на політичні кризи (IPCR) - механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.

Цього місяця Європейський Союз погодився припинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн заперечували проти відвідування та відпочинку російських громадян у Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.

Але тепер, коли російські громадяни стоять у черзі на кордоні, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.

Посли, ймовірно, обговорюватимуть варіанти, які можуть бути доступні для ЄС, на зустрічі в понеділок. Серед можливостей є те, що ЄС може надати гуманітарний статус деяким громадянам, що прибувають, а не статус біженця. У той час як ЄС вперше у своїй історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист у березні, надавши українцям право жити та працювати в Європейському Союзі протягом встановленого періоду часу, малоймовірно, що таку схему буде запроваджено для росіян, зазначає видання.