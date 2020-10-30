Глава Еврокомиссии против закрытия границ внутри ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что страны Евросоюза не станут закрывать свои границы друг от друга внутри ЕС. Так было этой весной в начале пандемии коронавируса.

Об этом пишет DW.

Фон дер Ляйен в время видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС отметила, что весной это не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле.

Кроме того, против закрытия границ внутри ЕС высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией", - сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что поставки потенциальной вакцины против коронавируса в страны Европейского союза могут начаться всерьез в апреле 2021 года.

Напомним, ранее в ЕС предупредили, что вакцинация до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Евросоюза.