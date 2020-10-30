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Глава Еврокомиссии против закрытия границ внутри ЕС

Автор: Инна Собора

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что страны Евросоюза не станут закрывать свои границы друг от друга внутри ЕС. Так было этой весной в начале пандемии коронавируса.

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Об этом пишет DW.

Фон дер Ляйен в время видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС отметила, что весной это не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле.

Кроме того, против закрытия границ внутри ЕС высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией", - сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что поставки потенциальной вакцины против коронавируса в страны Европейского союза могут начаться всерьез в апреле 2021 года.

Напомним, ранее в ЕС предупредили, что вакцинация до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Евросоюза.

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